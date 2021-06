Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zu tief ins Glas geschaut

Sonneberg (ots)

Eine 25-jährige Frau versuchte sich Donnerstagnachmittag unberechtigt Zutritt zu einem Gebäude in der Gleisdammstraße in Sonneberg zu verschaffen. Auf bisher unbekannte Weise verletzte sie sich dabei am Kopf und kam ins Krankenhaus. Dort verhielt sie sich renitent und aggressiv gegenüber des Krankenhauspersonals. Bevor die Versorgung der Wunde erfolgen konnte, nahm die Dame Reißaus. In der Zufahrt zum Krankenhaus stieg sie plötzlich in ein ihr fremdes Auto ein, das an der Schranke halten musste und beschädigte von innen die Beifahrerseite. Die informierten Beamten nahmen sich der Sache an. Dass die Frau überhaupt noch laufen konnte, war verwunderlich, denn sie pustete 3,38 Promille in den Alkomaten. Sie kam vorerst in eine psychiatrische Klinik.

