Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs

Wurzbach (ots)

Am 17.06.2021 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer eine Baustellenampel im Bereich Wurzbach mit Warnblinkankage bei Rot. Ein entgegenkommender PKW musste daraufhin nach rechts ausweichen und streifte dabei die Leitplanke. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden, aber es wird davon ausgegangen, dass an dem Fahrzeug ein Schaden entstand. Es soll sich um einen blauen Mercedes E-Klasse handeln. Der Fahrzeugführer oder weitere Personen, die Angaben zum Sachbverhalt machen können, melden sich bitte bei der PI Saale-Orla unter 03663-4310.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell