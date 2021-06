Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach mehreren Einbrüchen gesucht

Birkigt (ots)

Unbekannte drangen in den vergangenen Tagen in mehrere Garagen/ Gartenhütten in Birkigt ein. Vermutlich gelangten der/die Täter in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch nach Überwinden der Grundstücksumfriedungen zunächst auf die Gelände und später in mehrere, teils verschlossene Garagen und Gartenhütten (bekannte Taten bislang im einstellingen Bereich) ein. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der kürzlichen Vergangenheit in der Ortslage Birkigt ( insbesondere Bereich Gartenstraße und Dorfanger) geben können - Tel.: 03671-560

