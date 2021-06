Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

heberndorf (ots)

Am Mittwoch gegen 10:00 Uhr meldete ein Hauseigentümer eine Unfallflucht. Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer stieß gegen die Dachrinne seines Wohnhauses in der Ortsstraße in Heberndorf. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden, sondern fuhr einfach weiter. Der Geschädigte vermutet, dass es sich bei dem Verursacher um den Fahrer eines Holzlasters handeln könne, da die Beschädigungen an der Dachrinne auf einer Höhe von 3,50 Metern bis 4,00 Metern entstanden und täglich zahlreiche Holz-Transporter durch den Ort fahren. Hinweise nimmt die Polizei in Greiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

