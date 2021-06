Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf der Kreuzung krachte es

Lichtenbrunn (ots)

Zwei Autos stießen am Mittwoch gegen 7:00 Uhr an der Kreuzung "Wegspinne", auf der Landstraße zwischen Lichtenbrunn und Lichtenberg zusammen. Laut Aussage des 76-jährigen Opel-Fahrers hielt dieser am Stopp-Schild an. Beim Losfahren übersah er jedoch einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Ford-Fahrer. Beim Zusammenprall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zum Glück bleiben beide Fahrer unverletzt.

