Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped fuhr auf PKW auf

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr musste eine 39-jährige Fahrzeug-Führerin auf der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg verkehrsbedingt bremsen. Ein 15-jähriger Moped-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell