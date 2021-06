Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer

Unterkoskau, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 16.06.2021 befuhr ein Daciafahrer die L1089 zwischen Stelzen und Unterkoskau. Auf dieser Strecke kam er mit seinem blauen Dacia Sandero in den Gegenverkehr, sodass insgesamt mindestens drei Fahrzeugführer auf den Randstreifen ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrt mit dieser gefährlichen Situation wurde durch eine Zeugin beobachtet. Bislang sind die drei Fahrzeugführer aus dem Gegenverkehr unbekannt. Wer zu diesem Sachverhalt Hinweise geben kann, meldet sich bitte an die PI Saale-Orla unter der Nummer 03663-4310.

