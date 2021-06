Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto machte sich selbstständig

Gräfendorf (ots)

Ein 18-Jähriger parkte Dienstagnachmittag seinen Audi in der Krölpaer Straße in Gräfendorf und zog dabei offensichtlich nicht richtig die Handbremse. Wenige Minuten später rollte das Fahrzeug ohne Insassen los. An einer Hausmauer endete letztendlich die Fahrt. Dabei entstand Sachschaden am Gebäude, an einem Verkehrsschild sowie am PKW. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

