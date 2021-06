Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rauchentwicklung aus Dachstuhl eines Einfamilienhauses

Beulwitz (ots)

Am Dienstag gegen 9:00 Uhr ging der Notruf über starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Sportplatz" in Beulwitz ein. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz und brachten den Schwelbrand schnell unter Kontrolle. Dieser entstand vermutlich durch Nutzung eines Gasbrenners bei der Entfernung von Resten der Begrünung an der Fassade des Gebäudes. Der Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt hat sich niemand.

