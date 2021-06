Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit vier Verletzten

Kamsdorf (ots)

In den Morgenstunden des 16.06.2021 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Kamsdorf und Kaulsdorf. Ein Golf, der mit vier Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren besetzt war, kam aus bisher ungeklärter Ursache gegen 4:00 Uhr in einer spitzen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Steilhang. Dabei verletzten sich alle vier Insassen schwer. Die 16-jährige Fahrerin sowie eine weitere 16-Jährige kamen ins Krankenhaus nach Saalfeld. Der 18-jährige Beifahrer, der zugleich Fahrzeug-Halter war, sowie eine 15-jährige Mitfahrerin kamen mit dem Rettungshubschrauber in Fach-Krankenhäuser. Die Fahrzeug-Führerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Halter erhielt ebenfalls eine Anzeige, da er das Fahren ohne Fahrerlaubnis gestattete.

