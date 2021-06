Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor Trickbetrügern und Zeugenaufruf!

Tanna, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 15.06.2021, wurde gegen 12:30 Uhr in Tanna, durch eine derzeit unbekannte Frau (südländisches Erscheinungsbild, ca. 170cm-175cm groß, schlank, lange schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden, mit schwarzem Rock, weißer Bluse und herzförmiger Tasche aus Bast); eine 82-jährige Frau um 30.000,00EUR betrogen. Bereits am Vormittag meldete sich telefonisch eine Frau bei der Geschädigten und gab sich als ihre Enkelin aus, die dringend Geld für einen Hauskauf benötige. Mittag erschien eine ca. 35-jährige Frau, welche die Sekretärin eines Notars sein solle und die 30.000,00EUR Bargeld entgegennahm. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder einem möglichen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich umgehend an die Polizeiinspektion Saale-Orla oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Die Polizei warnt erneut vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen, die nur dazu dienen sollen, unberechtigerweise das Ged anderer Menschen zu erbeuten. Geben sie daher keine persönlichen Daten an ihnen unbekannte Personen heraus, seien sie bei Geldforderungen am Telefon stets skeptisch. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Raten sie nicht den Namen des Anrufers, sondern fordern sie ihn auf, den Namen selbst zu nennen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis und gehen sie nicht auf die Forderungen der Anrufer ein und beenden sie das Telefonat. Übergeben sie keine Wertsachen oder Geld an ihnen unbekannte Personen. Wenden sie sich bei verdächtigen Anrufen an die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell