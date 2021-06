Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus PKW

Pößneck (ots)

In der Nacht zum Montag entwendeten Unbekannte ein Fernglas sowie ein Wildbeobachtungsgerät im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro aus dem unverschlossenen Kofferraum eines Suzuki, der im Bodelwitzer Weg in Pößneck geparkt war. Zeugen die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431 zu melden.

