Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletztem Motorrad-Fahrer

Pößneck (ots)

Ein 62-Jähriger befuhr am Montag gegen 15:00 Uhr mit seinem Hyundai die Kurzackerstraße in Pößneck. Beim Linksabbiegen an der Einmündung zur Flurstraße übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Motorrad-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 33-Jährige stürzte und musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

