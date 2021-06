Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson-Fahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Ernstthal (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Fahrzeug. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Renault die Kreisstraße 35 aus Piesau kommend in Richtung Ernstthal. Eine 16-Jährige befuhr mit ihrer Simson die Gegenrichtung. In einer Kurve auf der Strecke kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß zwischen PKW und Moped, wodurch die 16-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Am Moped sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell