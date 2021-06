Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken mit Fahrrad unterwegs und Beamte bedroht

Saalfeld (ots)

Am Freitagabend wurde in Saalfeld im Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach ein Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 49-jährige einen Atemalkoholwert von 2,24 Promille hatte. Während der anschließenden Blutentnahme beleidigt der Mann die Polizeibeamten fortlaufend und drohte ihnen Schläge an. Es wurden gegen ihn Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Bedrohung gefertigt.

