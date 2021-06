Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich

Siegmundsburg (ots)

Auf der B281 ereignete sich am späten Nachmittag des 11.06.2021 ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 59-Jährige fuhr mit seinem Motorrad aus dem Saargrund kommend in Richtung Siegmundsburg. Auf bisher ungeklärte Weise kam der Kraftradfahrer zu Sturz und verletzte sich so schwer, dass er zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auch das Motorrad war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

