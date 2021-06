Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopeds ohne gültige Versicherung

Pößneck (ots)

Gleich zwei Mopeds ohne gültige Pflichtversicherung waren am 12.06.2021 in Pößneck unterwegs. Zunächst wurde gegen 13:00 Uhr die 15- jährige Fahrerin einer Simson S51 in der Saalfelder Straße kontrolliert. Später gegen 13:30 Uhr wurde der 15- jährige Fahrer einer Simson S51 in der Friedrich-Engels-Straße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beiden Mopedfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, da kein gültiger Versicherungsschutz für ihre Zweiräder bestand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell