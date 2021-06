Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E- Roller ohne Versicherung, Fahrer mit Marihuana

Neustadt/ Orla (ots)

Am 12.06.2021 gegen 18:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla in der Orlagasse in Neustadt/ Orla den 19- jährigen Fahrer eines E- Rollers. Hierbei stellten die Beamten fest, dass am E- Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war und dieser auch nicht pflichtversichert war. Außerdem reagierte ein Drogenvortest beim 19- Jährigen positiv auf Cannabis, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden musste. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten außerdem eine geringe Menge Marihuana, welche beschlagnahmt worden ist.

