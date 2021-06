Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Schleiz (ots)

Am 11.06.2021 gegen 22:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld den Fahrer eines Citroen in Schleiz, Am Sparkassenplatz. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 46- jährigen Fahrers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Aus diesem Grund wurde vor Ort die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme im Krankenhaus Schleiz angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

