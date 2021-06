LPI-SLF: Mehrere Verdächtige nach Sachbeschädigung ermittelt - einer davon im Jugendarrest

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Am 10. Juni 2021 wurde ein Zeitungsartikel über die Polizei-Situation in Bad Lobenstein in den Medien veröffentlicht. Diesem war ein Foto beigefügt, welches den Behördenleiter der Landespolizeiinspektion Saalfeld, PD Matthias Zacher, sowie den Leiter der Polizeiinspektion Saale-Orla, POR Thomas Lenk, gemeinsam mit zwei Landtagsabgeordneten der AfD während eines Dienststellenbesuches zeigte. Dieser Besuch fand bereits im September des vergangen Jahres statt, bei dem dieses abgebildete Foto entstand. Da dieses Foto in keinerlei Zusammenhang mit dem Text des Zeitungsartikels steht, sorgte dies für reichlich Verwirrung. Ein Sachverhalt, unter anderem am 22. Mai 2021, bei dem mehrere Unbekannte auf dem Bahnhofsvorplatz, im Kurpark sowie an der Ardesia-Therme in Bad Lobenstein randalierten, erforderte polizeiliches Handeln. Eine Pressemeldung seitens der Polizei wurde hierzu am 25.05.2021 herausgegeben. Zudem gab es in der Nacht zum 30. Mai 2021 eine weitere Sachbeschädigung in der Ardesia-Therme. Obwohl die Täter beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren, konnten die Beamten im Nachhinein mehrere verdächtige Personen ermitteln, die sich nun für die insgesamt sieben begangene Straftaten (überwiegend Sachbeschädigungen) verantworten müssen. Unter den namentlich bekannt gemachten Tatverdächtigen befand sich ein 17-Jähriger, der bereits Polizeibekannt war. Bei dem jungen Mann durchsuchten die Beamten der PI Saale-Orla am 10.06.2021 die Wohnung und stellten Beweismittel sicher. Nach Anordnung des AG Pößneck wurde der Beschuldigte noch am gleichen Tag durch Polizeikräfte aus Schleiz in eine nahegelegene JVA verbracht, um dort einen mehrwöchigen Jugendarrest zu verbüßen. Die andauernden Ermittlungen hinsichtlich der jeweiligen Tatbeteiligungen der weiteren Beschuldigten werden gegenwärtig geführt. Die angespannte Personalsituation in der PI Saale-Orla und der angegliederten Polizeistation Bad Lobenstein führte in den letzten Wochen mehrfach zu Diskussionen. Um weiterhin die Sicherheit im Bereich zu gewährleisten, wird regelmäßig die Unterstützung mit Kräften zentraler Dienststellen geprüft und wenn möglich, entsprechend der polizeilichen Lage und unter Beachtung priorisierender Aufgaben, sichergestellt.

