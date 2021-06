Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gartenhütte

Hockeroda (ots)

Unbekannte drangen zwischen Montag und Donnerstag unberechtigt in den Garten innerhalb einer Gartenanlage in Hockeroda ein und verursachten Sachschaden. Die Täter verwüsteten den Schuppen, zerschnitten mit einer Gartenschere eine Hängematte und entwendeten daraus mehrere Packungen Holzbriketts. Anschließend hebelten sie ein Fenster zum Bad der angrenzenden Gartenhütte auf, um vermutlich ins Innere zu gelangen. Dies glückte jedoch nicht. Der anschließende Versuch, die Tür zum Keller aufzuhebeln, misslang ebenfalls. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

