Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann schoss mit Armbrust

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr absolvierte ein 34-jähriger Mann Schießübungen mit einer Armbrust, indem er auf einen Baum auf dem Sportplatz in der Langenschader Straße in Saalfeld zielte. Ein Zeuge informierte die Polizei. Da der Gebrauch einer Armbrust im Waffengesetz geregelt ist, stellten die Beamten den als Schusswaffe gleichgestellten Gegenstand sicher. Der Mann erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell