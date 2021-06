Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Keller

Harra (ots)

Unbekannte entwendeten zwei Fahrräder der Marke "Cube" sowie einen Miniroller der Marke "Schildkröt" aus einem nicht verschlossenen Gemeinschaftsraum im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Tiergarten" in Harra. Die Tatzeit ist nicht bekannt. Am Mittwoch gegen 18:40 Uhr erhielt die Polizei die Information. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

