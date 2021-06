Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrollen

Mengersgereuth-Hämmern (ots)

Am Mittwoch zwischen 5:00 Uhr und 13:00 Uhr führten Beamte der Saalfelder Einsatzunterstützung Geschwindigkeitskontrollen in der Bahnhofsallee in Mengersgereuth-Hämmern durch. 102 Fahrzeuge passierten insgesamt die Kontrollstelle. Bei erlaubten 30 km/h kam es zu elf Geschwindigkeitsüberschreitungen, die allesamt im Verwarngeldbereich lagen. Der schnellste Fahrer war mit 51 km/h unterwegs.

