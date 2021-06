Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Wohnhaus

Effelder (ots)

Am Mittwochnachmittag verursachte ein 19-Jähriger einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 89. Der junge Mann befuhr mit seinem Dacia die Ortslage Effelder in Richtung Sonneberg, als er aus zunächst unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend überfuhr er den Fußweg und kollidierte schließlich mit einem Wohnhaus. Dadurch wurde das Haus der 80-jährigen Anwohnerin beschädigt, außerdem entstand am Fahrzeug nicht unerheblicher Sachschaden. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Es wird jedoch aufgrund der Aussage des 19-Jährigen, möglicherweise kurz eingeschlafen zu sein, der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs geprüft.

