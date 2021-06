Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrollen

Sonneberg (ots)

Am Dienstag zwischen 5:00 Uhr und 12:30 Uhr führten Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld Geschwindigkeitskontrollen in der Judenbacher Straße in Sonneberg durch. Von den insgesamt 151 gemessenen Fahrzeugen waren 31 Fahrzeug-Führer zu schnell unterwegs. Am eiligsten hatte es ein PKW-Fahrer, der mit 54 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen wurde. Er erhielt eine Anzeige. 30 weitere Verkehrsteilnehmer kamen mit einem Verwarngeld davon.

