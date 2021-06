Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gymnasium

Sonneberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude in der Oberlinder Straße in Sonneberg. Dabei entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Dem ersten Anschein nach ließen die Täter nichts mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

