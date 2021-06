Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufkleber auf Laternenmasten und Verkehrsschildern

Bad Blankenburg (ots)

Unzählige Aufkleber mit Fußballbezug brachten Unbekannte zwischen Freitag (04.06.2021) und Samstag (05.06.2021) an sämtlichen neu aufgestellten Laternenmasten sowie Verkehrsschildern auf einer Länge von ca. 800 Metern beginnend von den Gleisen bis zum Wehr in der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg an. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell