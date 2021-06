Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 28-Jähriger schlägt auf Fahrzeuge ein und kann nach Flucht schließlich festgenommen werden

Triptis (ots)

Nahezu den gesamten Dienstagvormittag beschäftigte ein Randalierer die Kollegen aus der Polizeiinspektion Saale-Orla. Gegen 07:30 Uhr meldeten mehrere Autofahrer, dass ein offensichtlich verwirrter Mann mit Leitpfosten und einem Rasenroboter auf vorbeifahrende Fahrzeuge zwischen Triptis und Gütterlitz einschlagen würde. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Mann zunächst stellen und festhalten, jedoch leistete er massiv Widerstand und konnte flüchten. Über eine Nottür an einer Autobahnbrücke gelangte der Beschuldigte schließlich fußläufig auf die A 9 - zwischenzeitlich wurde ein Polizeihubschrauber für die Suchmaßnahmen auf der Autobahn angefordert. Zeitnah jedoch konnten die Beamten den 28-Jährigen wieder aufspüren, als er sich unweit von Döbritz in einem Bachlauf versteckte. Der Beschuldigte wurde festgenommen und einem Arzt vorgestellt, welcher ihn unter Polizeibegleitung in ein psychiatrisches Krankenhaus einwies. Das genaue Schadens- und Diebstahlsausmaß des Beschuldigten wird gegenwärtig ermittelt. Eine Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung wird geprüft. Durch den Widerstand wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, der Beschuldigte, welcher hinreichend polizeibekannt ist, blieb bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt.

