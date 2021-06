Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Hotel

Steinach (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag beschädigten Unbekannte das Dachfenster sowie eine Balkontür eines Hotels in der Straße "Schöne Aussicht" in Steinach, um sich so Zutritt zu verschaffen. Die Täter durchwühlten den Tresen im Speiseraum sowie die Rezeption und ließen Gegenstände im Wert von rund 50 Euro mitgehen. Die Höhe des Sachschadens wurde auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 zu melden.

