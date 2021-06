Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Rudolstadt (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld führten am Montag zwischen 05:45 Uhr und 12:30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 85 (Herbert-Stauch-Straße) in Rudolstadt in Richtung Saalfeld durch. Während dieser Zeit durchfuhren insgesamt 3380 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Bei erlaubten 70 km/h für PKW sowie zulässigen 60 km/h für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 70 Tonnen waren 70 Fahrzeug-Führer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Auto-Fahrer, der mit 124 km/h durch die Kontrollstelle raste. Das Resultat waren letztendlich 54 Verwarngelder, 16 Anzeigen sowie drei Fahrverbote.

