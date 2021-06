Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Förderschule

Schwarza (ots)

Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht zum Dienstag über das Toilettenfenster der Förderschule in der Anne-Frank-Straße in Schwarza ein. Die Täter hebelten eine Vielzahl von verschlossenen Türen innerhalb der Schule auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Beamer sowie Laptops aus dem Sekretariat. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560-0 zu melden.

