Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flüchtiger Fahrrad-Fahrer hatte Drogen dabei

Lauscha (ots)

Am Montag gegen 22:00 Uhr beabsichtigten Polizisten der Inspektion Sonneberg einen Fahrrad-Fahrer in der Straße "Obermühle" in Lauscha zu kontrollieren. Dieser nahm jedoch Reißaus. Kurze Zeit später fanden die Beamten das Fahrrad sowie den Rucksack mit Betäubungsmitteln und stellten diese sicher. Der Ausreißer konnte unmittelbar danach ebenfalls aufgegriffen werden. Der 30-Jährige erhielt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell