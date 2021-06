Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Brand in Mehrfamilienhaus

Saalfeld (ots)

Bereits am Freitagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 22 Uhr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in die Kulmstraße in Saalfeld entsandt. Wie sich herausstellte, kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brandausbruch im unteren Bereich des Mehrfamilienhauses, woraufhin eine starke Rauchentwicklung folgte. Aufgrund dessen kam es zeitweise auch zu Straßensperrungen im dortigen Bereich. Mehrere Anwohner sowie ein Hund konnten durch die Feuerwehr über eine Drehleiter evakuiert werden, zwei weitere Personen konnte sich eigenständig aus dem 1. Obergeschoss ins Freie retten, sodass glücklicherweise weder Mensch noch Tier verletzt wurden. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen kurz vor 24 Uhr konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpollizeiinspektion Saalfeld ermittelt zu den Hintergründen sowie der Brandursache in alle Richtungen. Gegenwärtig können keine weiteren Angaben zu den Umständen gemacht werden, der Brandursachenermittler ist auch an diesem Montag noch im Einsatz. Es wird eigenständig nachberichtet. Jedoch werden dringen Zeugen gesucht, welche Angaben zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Zeitrum gegen 22 Uhr in der Kulmstraße machen können. Hinweise unter 03672-417 1464.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell