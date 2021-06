Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach PKW-Einbruch gesucht

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag schlug ein unbekannter Täter in der Erholungsstraße in Sonneberg eine Fahrzeugscheibe ein und entwendete diverse Gegenstände. Gegen 02 Uhr Uhr hatte der Eigentümer eines weißen BMW, welcher vor dem Wohnhaus abgeparkt war, ein Klirren gehört und stellte anschließend fest, dass die Scheibe seiner Beifahrertür eingeschlagen wurde. Aus dem Innenraum entwendete der/die Unbekannte eine Geldbörse mit Inhalt (u.a. EC-Karte, Führerschein, Personalausweis und Münzgeld in geringer Höhe). Da ein Nachbar eine Person hatte wegrennen sehen, wurde unverzüglich eine Funkstreifenwagenbesatzung in die Fahndung eingebunden. Jedoch konnte der/die Flüchtige nicht gefasst werden. Daher werden Zeugen gesucht, welche im Tatzeitraum in der Erholungsstraße Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen.

