Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer mit 1,4 Promille kontrolliert

Neuhaus am Rennweg (ots)

Beamte der Polizei Sonneberg stellten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen alkoholisierten Fahrzeugführer fest. Ein 32-Jähriger wurde mit seinem Skoda in der Sonneberger Straße in Neuhaus am Rennweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Neben der Sicherstellung des Führerscheins erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt. Der 32-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

