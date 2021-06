Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gleich zwei alkoholisierte Fahrrad-Fahrer

SLF/ SOK: Rudolstadt/ Neustadt an der Orla (ots)

Am Sonntag gegen 21:45 Uhr stellten Polizisten der Einsatzunterstützung Saalfeld während einer Verkehrskontrolle einen 33-jährigen Fahrrad-Fahrer in der Otto-Nuschke-Straße in Rudolstadt fest, bei dem ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,42 Promille ergab. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Beamten des Inspektionsdienstes Saalfeld ging am Montag gegen 1:30 Uhr ein 20-jähriger Fahrrad-Fahrer in der Goethestraße in Neustadt an der Orla ins Netz, der 1,77 Promille in den Alkomaten pustete. Auch er musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Beide Männer erhielten eine Anzeige.

