Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad-Fahrer lag verletzt auf der Straße

Rudolstadt (ots)

Am Sonntag gegen 3:20 Uhr stellte ein Zeuge einen Fahrrad-Fahrer fest, der bewusstlos auf der Straße auf Höhe des Handwerkerhofes in der Stiftsgasse in Rudolstadt lag. Aufgrund seiner Gesichtsverletzungen musste der 28-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Radler stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Wie er zu Fall kam und ob er mit seinem Rad fuhr oder dieses vor dem Sturz schob, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in dem Zusammenhang Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

