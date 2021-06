Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 3 Pferde gestohlen

Rudolstadt (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag wurden von einer Koppel in Bereich Mörla, An den oberen Bergen, 3 Pferde entwendet. Dabei handelt es sich um einen Hengst, eine Stute und ein Fohlen. Die Pferde haben einen Wert von mehr als 20 000,- EUR. Die Landespolizei Saalfeld sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf den Abtransport der Tiere geben können.

