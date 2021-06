Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Manipulation an Moped gesucht

Saalburg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag, den 04.06.2021, schraubten Unbekannte, zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, an einem ihnen fremden Moped, am Saalburger Strand, herum. Es wurden Schrauben der Motorabdeckung der Simson S51 gelöst, wodurch die Kette bei Inbetriebnahme des Mopeds riss und das Hinterrad blockierte. Die 17-jährige Fahrerin und Halterin konnte einen Unfall verhindern und wurde nicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

