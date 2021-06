Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger

Lössau (ots)

Die seit gestern (03.06.2021) vermisste 12-Jährige aus dem Bereich Lössau wurde am Freitagnachmittag nach Zeugenhinweisen aufgefunden. Ein Förster hatte das augenscheinlich unversehrte Kind in einem Waldstück bei Mühltroff (Sachsen) fußläufig aufgegriffen. Die Vermisstensuche hatte seit Donnerstagabend ein Großaufgebot der Thüringer Polizei sowie zahlreiche Unterstützungskräfte, u.a. auch aus der Polizei Sachsen, sowie Feuerwehr, Rettungshundestaffel etc. beschäftigt. Es kamen neben verschiedenen Ortungstechniken unter anderem auch Personensuchhunde sowie die Beamten des Wasserschutzes der Thüringer Polizei zum Einsatz. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell