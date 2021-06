Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mülltonnenbrand

Bad Lobenstein (ots)

Zum wiederholten Mal brannte in der Nacht zum Donnerstag eine 120 Liter Plastiktonne auf dem Wertstoffhof in der Poststraße in Bad Lobenstein. Dabei entstand Sachschaden. Vermutlich heben Unbekannte die Tonne in Brand gesetzt. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

