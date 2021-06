Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bremst stark und kommt zu Fall - leicht verletzt

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Ein 54-jähriger Motorradfahrer befuhr am gestrigen, späten Nachmittag die Geraer Straße in Saalfeld/ OT Gorndorf in Richtung Unterwellenborn. Etwa auf Höhe des dortigen Baumarktes nahm der Verkehrsteilnehmer offensichtlich den sogenannten Panzerblitzer (Geschwindigkeitsüberwachung) plötzlich wahr und bremste sein Krad dadurch stark ab. Schließlich verlor der 54-Jährige die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall, wodurch er leicht verletzt wurde. Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus, sein Motorrad wurde durch den Sturz beschädigt.

