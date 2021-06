Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Saalfeld/ B85 (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 85 zwischen Saalfeld und Rudolstadt. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem PKW Fiat Richtung Rudolstadt, als ihm ein Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem Sondersignal entgegen kam. Ordnungsgemäß fuhr der Mann in Richtung des rechten Fahrbahnrandes und verlangsamte seinen PKW, um den Streifenwagen passieren zu lassen. Ein dahinterfahrender 44-jähriger LKW-Fahrer bemerkte den entgegenkommenden Polizeiwagen/ am Fahrbahnrand wartenden PKW offensichtlich nicht und fuhr auf den Fiat auf, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der 60-Jährige klagte nach dem Zusammenstoß über leichte Schmerzen und begab sich nach Beendigung der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. Um das hohe Verkehrsaufkommen nicht weiter als notwendig zu behindern wurde die Fahrbahn zeitnah beräumt.

