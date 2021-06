Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer die hintere rechte Seite eines Renault, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Neustadter Straße in Sonneberg geparkt war. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell