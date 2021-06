Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Im fremden Garten eingenistet

Pößneck (ots)

Ein Unbekannter fühlte sich am Mittwoch offensichtlich in einem fremden Garten in Pößneck sehr wohl. Er machte es sich unerlaubt auf dem Grund-stück gemütlich, indem er einen Sonnenschirm aufstellte und den Bratwurstrost benutzte. Als der rechtmäßige Eigentümer am Abend den Garten betrat, war allerdings niemand mehr da. Lediglich ein Beutel mit persönlichen Dingen und Schriftstücken, die den Namen des Eindringlings verrieten. Der Mann erhielt eine Anzeige.

