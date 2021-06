Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ein nicht gegen Wegrollen gesicherter Pkw macht sich selbständig

Sonneberg (ots)

An einem Gefälle in der Beethovenstraße machte sich am Mittwochabend gegen 18:30 UIhr ein Pkw Seat selbständig und rollte gegen eine Betonmauer. Das Fahrzeug war nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert. Der durch den Aufprall am Pkw entstandene Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

