Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

B 85/ Obernitz/ Fischersdorf (ots)

Gestern Mittag (02.06.2021) kam es im Bereich der "Weischwitzer Kurve" in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines Leichtkraftrads. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Bundesstraße 85 aus Kaulsdorf kommend in Richtung Saalfeld. Aus bislang unbekannter Ursache überfuhr der Mann den Mittelstreifen und gelangte so auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Dadurch stürzte der 18-jährige Leichtkraftradfahrer und wurde, glücklicherweise, nur leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden.

