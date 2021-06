Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 77-Jährige stürzt mit Fahrrad und verletzt sich

Unterwellenborn (ots)

Am Mittwochvormittag wurde eine 77-jährige Fahrradfahrerin durch einen Sturz leicht verletzt. Die Frau befuhr den Radweg von Kamsdorf kommend in Richtung Unterwellenborn. Als sie an einer Baustelle in Höhe zur Auffahrt zur Bundesstraße 281 eine Fräskante überfuhr kam sie alleinbeteiligt zu Fall und zog sich an Kopf und Oberkörper, bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde die Gestürzte ins Krankenhaus gebracht.

