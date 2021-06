Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Kleinbrände nach Unkrautvernichter-Maßnahmen

Steinach/ Mupperg (ots)

Gleich zweimal musste die Feuerwehr am Dienstag wegen Unkrautbekämpfungsmaßnahmen ausrücken. Vormittags brannte eine etwa 1,20 Meter hohe Hecke auf einer Länge von rund 6 Metern in der Kirchstraße in Steinach. Eine Zypresse fing am Nachmittag in einem Garten in der Straße "Am Sportplatz" in Muppberg Feuer. Das schnelle Löschen verhinderte weitere Sachschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell